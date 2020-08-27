Ebru Timtik kimdir? Çağdaş Hukukçular Derneği, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukatlardan Ebru Timtik hayatını kaybetti. Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada ölüm orucunda olan tutuklu Ebru Timtik'in öldüğü ifade edildi. Peki Ebru Timtik kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

EBRU TİMTİK KİMDİR?

İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Ebru Timtik adil yargılanma talebiyle aylardır ölüm orucundaydı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar 12 Eylül 2018 yılından bu yana beri hapishanede bulunuyor. DHKP-C silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla tutuklanmışlardı.

Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve avukatlar Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu ve Ayşegül Çağatay, 3 Şubat’tan bu yana devam ettikleri açlık grevi eylemine 10 Mart’ta ara vermişti.. Timtik ve Ünsal ise başlattıkları açlık grevini ölüm orucuna çevirmişti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Mart 2019’da iki avukatın da aralarında olduğu ÇHD üyesi 18 avukata toplam 159 yıl ceza vermişti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu’nda avukat olarak çalışan Timtik ve Ünsal hakkında “yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı” suçlamaları yer almıştı.

‘Örgüt üyeliği’ suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal 10 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti.

EBRU TİMTİK NEDEN ÖLDÜ?

Adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucu eylemini sürdüren tutuklu avukat Ebru Timtik, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kalbi duran Ebru Timtik'e müdahaleni sürdüğünü bildiren Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan son açıklamada ise, Ebru Timtik'in öldüğü kaydedildi.

Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

"Adil yargılanma talebiyle 238 gündür Ölüm orucunda olan büro avukatımız Ebru Timtik şehit düştü! Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önüne çağırıyoruz!"