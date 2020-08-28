Ölüm Orucu Nedir? Açlık Grevi Nedir?

Açlık grevi nedir?

Açlık grevi nedir sorusu birçok kişinin son dönemlerde merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Açlık grevi, Kişilerin bazı olaylarda sonuca ulaşmak, karşı tarafa kendi adına işlediği suçu kabul ettiğini bildirmek için açlık grevine başvurmalarına verilen isimdir. Alınan bazı kararlar sonrasında kararlara tepki niteliğinde yapılan açlık grevi, politik problemlerde kişilerin haklarını şiddet olmadan aradığı bir yöntem olmaktadır. Bu yöntemle beraber insanlar alınan kararlarda değişme olmasını sağlamaya çalışır.

Ölüm orucu nedir?

Yine açlık grevi gibi ölüm orucu nedir sorusu da merak edilen konulardan biridir. Ölüm orucu, alınan kararların değişmesi için, şiddete başvurmadan talep ettikleri şeyin kabul edilmesini sağlamaya çalışılan bir yöntemdir. Bu yönteme başvuran kişiler uzun süre yemek yemez ve ölüm orucuna girer. Böylece kendileri üzerine dikkat çekmek isterler. Bazı alınan kararlara tepki niteliğinde bir davranış şeklidir. İlk olarak açlık grevine başlayan kişiler, bu yöntemden bir hak elde edemedikleri zaman genel olarak ölüm orucuna başlar. Ölüm orucunu açlık grevinden farklı kılan şey ise hiç bir şekilde yemek yemeyerek alınan karara tepki gösterilir.