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  3. Eda Nur Kaplan davasında mide bulandırıcı mesajlar ortaya çıktı!

Eda Nur Kaplan davasında mide bulandırıcı mesajlar ortaya çıktı!

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve evini terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Yusuf G. tekrar gözaltına alındı. Şüphelinin incelenen telefonunda "Yaşları küçük iki kişi gelecek aralarından seçeriz" yazan bir mesaj bulundu.

Eda Nur Kaplan davasında mide bulandırıcı mesajlar ortaya çıktı!

Çankaya'da cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine mesaj gönderdikten sonra bir binanın 15. katından atlayarak intihar etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf G., sulh ceza hakimliği tarafından konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı ile birlikte adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı.

Eda Nur Kaplan davasında mide bulandırıcı mesajlar ortaya çıktı!

TEKRAR GÖZ ALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf G.'nin adli konutunda kontrol hükmüyle serbest bırakılmasının ardından harekete geçerek karara itiraz etti. İtirazın ardından Yusuf G., yeniden gözaltına alınırken, Kaplan'ın şikayeti ardından ifadesi alınan ve serbest bırakılan Mehmet A. ve olay yerinde bulunan Aşkın K. da gözaltına alındı.

Eda Nur Kaplan davasında mide bulandırıcı mesajlar ortaya çıktı!

İĞRENÇ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre Yusuf G.'nin incelenen cep telefonunda Aşkın K. 'ya "İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz'" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin ifade veren taksi şoförü ise yarı baygın ve ağlamaklı halde olduğunu belirterek, "Uyandığımda iki kişi pavyon muhabbeti yapıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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