Son dakika | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı olayında Taşkın K. gözaltına alındı

Son dakika... Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan,30 Temmuz günü iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet A., sorgusunun ardından delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı. Yusuf G ise aranmasına karşın bulunamamış ve ifadesi alınamamıştı.

GENÇ KIZ İNTİHAR ETMİŞTİ

Bu olaylardan kısa bir süre sonra genç kız, 7 Ağustos Gumartesi günü saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitenin 15'inci katında bulunan evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olayın ardından 18 yaşındaki Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince dün yakalandı.

KONUTU TERK ETMEME ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Daha sonra ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Y.G, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Karara itiraz edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Şüpheliye isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak ilgili kararın kaldırılmasına ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesine kamu adına itirazen talep olunur." ifadelerine yer verildi.

Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ODADA BULUNAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu gelişmenin ardından genç kızın cinsel saldırıya uğradığı gün otel odasında olduğu tespit edilen şüpheli Taşkın K. Adana'da gözaltına alındı.

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