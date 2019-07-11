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Eder Militao yayında fenalaştı

Real Madrid Kulübü, yeni transferi 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Eder Militao'yu Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen tören ile basına tanıttı.

Eder Militao yayında fenalaştı

Real Madrid'in yeni transferi Eder Militao, kendisi için düzenlenen imza töreninde fenalık geçirdi.

Real Madrid'in 50 milyon euro bonservis vererek kadrosuna kattığı Eder Militao, bugün düzenlenen imza töreninde zor anlar yaşadı.

Eder Militao yayında fenalaştı

Eflatun-beyazlılarda Fransız teknik adam Zidane'ın ilk transferi olan Eder Militao, basının karşısına çıktı.

Eder Militao yayında fenalaştı

Militao, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada aniden fenalaştı.

Eder Militao yayında fenalaştı

Bir süre başını tutan Militao, duruma idare etmeye çalışsa da sağlığı daha da kötüye gitti.

Başının döndüğünü söyleyen genç yıldız, daha fazla dayanamadı ve töreni erkenden terk etmek zorunda kaldı.

Eder Militao yayında fenalaştı

Real Madrid ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Militao'nın aşırı sıcaklardan etkilendiği belirtildi.

Eder Militao yayında fenalaştı

Eder Milito, basın toplantısından önce Santiago Bernabeu Stadyumu'nda taraftarları selamlamıştı.

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