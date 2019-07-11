Eder Militao yayında fenalaştı

Real Madrid'in yeni transferi Eder Militao, kendisi için düzenlenen imza töreninde fenalık geçirdi.

Real Madrid'in 50 milyon euro bonservis vererek kadrosuna kattığı Eder Militao, bugün düzenlenen imza töreninde zor anlar yaşadı.

Eflatun-beyazlılarda Fransız teknik adam Zidane'ın ilk transferi olan Eder Militao, basının karşısına çıktı.

Militao, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada aniden fenalaştı.

Bir süre başını tutan Militao, duruma idare etmeye çalışsa da sağlığı daha da kötüye gitti.

Başının döndüğünü söyleyen genç yıldız, daha fazla dayanamadı ve töreni erkenden terk etmek zorunda kaldı.

Real Madrid ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Militao'nın aşırı sıcaklardan etkilendiği belirtildi.

Eder Milito, basın toplantısından önce Santiago Bernabeu Stadyumu'nda taraftarları selamlamıştı.