Edirne'de korku dolu anlar! Elektrik trafosunda yangın çıktı

Edirne'de Hükümet Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda yangın paniğe sebep oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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Edirne'de korku dolu anlar! Elektrik trafosunda yangın çıktı

Edirne merkez Hükümet Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne'de korku dolu anlar! Elektrik trafosunda yangın çıktı

YANGIN EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, trafo etrafında önlem aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Trafo ise kullanılmaz hale geldi.

Edirne'de korku dolu anlar! Elektrik trafosunda yangın çıktı

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye gelen ekipler trafonun içini açarak inceleme başlattı.

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