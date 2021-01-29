Efsane kaleci Varol Ürkmez hayatını kaybetti!

Türk futbolunda acı bir kayıp daha yaşandı. 84 yaşındaki efsane file bekçisi Vural Ürkmez, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Varol Ürkmez'in cenazesinin Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü bilinen Ürkmez, dün akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Varol Ürkmez'in efsanesi olduğu İzmir'in Altay kulübü, vefat haberinin ardından başsağlığı ve veda mesajı paylaştı.

Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "1960-1968 yıllarında formamızı giyen, A Milli kalecimiz Varol Ürkmez 84 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Yeteneği, renkli kişiliğiyle Türk futbolu ve Büyük Altay'ımızda bıraktığı tüm izleri unutmayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

VAROL ÜRKMEZ KİMDİR?

1937 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Varol Ürkmez, 84 yaşında hayatını kaybetti. Futbol oynadığı dönemde Beşiktaş, Altay ve Galatasaray gibi takımların formasını giyen Ürkmez, dönemin efsane kalecileri arasında yer alıyordu.

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