Fenerbahçe'de Gökhan Gönül geri dönüyorSüper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2021?Dogecoin nedir? Nasıl alınır? Fiyatı neden yükseliyor?AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuç sorgulama ekranı!Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sonuçları bugün açıklanır mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?Gümüşgöze Belediye Başkanı Hasan Aksel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden tutuklandı?Gelinim Mutfakta 29 Ocak Cuma puan durumu | 29 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?AK Partili Gümüşgöze Belediye Başkanı Hasan Aksel tutuklandıEfsane kaleci Varol Ürkmez hayatını kaybetti!Hidayet Temizel kimdir, kaç yaşında, bulundu mu? Hidayet Temizel olayı Müge Anlı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Efsane kaleci Varol Ürkmez hayatını kaybetti!

Efsane kaleci Varol Ürkmez hayatını kaybetti!

Türk futbolunda Altay ve Beşiktaş'ta uzun süreler almış efsane kalecilerden Varol Ürkmez, hayatını kaybetti.

Efsane kaleci Varol Ürkmez hayatını kaybetti!

Türk futbolunda acı bir kayıp daha yaşandı. 84 yaşındaki efsane file bekçisi Vural Ürkmez, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Varol Ürkmez'in cenazesinin Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü bilinen Ürkmez, dün akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

ALTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Varol Ürkmez'in efsanesi olduğu İzmir'in Altay kulübü, vefat haberinin ardından başsağlığı ve veda mesajı paylaştı.

Efsane kaleci Varol Ürkmez hayatını kaybetti!

Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "1960-1968 yıllarında formamızı giyen, A Milli kalecimiz Varol Ürkmez 84 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Yeteneği, renkli kişiliğiyle Türk futbolu ve Büyük Altay'ımızda bıraktığı tüm izleri unutmayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

VAROL ÜRKMEZ KİMDİR?

1937 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Varol Ürkmez, 84 yaşında hayatını kaybetti. Futbol oynadığı dönemde Beşiktaş, Altay ve Galatasaray gibi takımların formasını giyen Ürkmez, dönemin efsane kalecileri arasında yer alıyordu. 

Varol Ürkmez'in detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız.

Varol Ürkmez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Varol Ürkmez neden öldü?Varol Ürkmez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Varol Ürkmez neden öldü?

 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT