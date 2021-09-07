Eğitim ödeneği 2021 ne kadar? Eğitim ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği nedir? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. İşte tüm detaylar...

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR 2021?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.

EĞİTİM ÖDENEĞİ 2021 NE KADAR?

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor. Bu zamla 2021 yılı kırtasiye yardımı 1210 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL’ye; 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarılmıştı.