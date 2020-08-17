Egzama neden olur, nasıl bulaşır? Egzamanın belirtileri nelerdir?

Egzama, en çok rastlanılan cilt rahatsızlıklarından biridir. Ellerde, boyunda, göz kapaklarında, yüzde, ayaklarda baş gösterebilir. Sağlık açısından ciddi bir risk teşkil etmez fakat aşırı derecede kaşıntı yaptığından rahatsız edicidir.

Egzama neden olur?

Egzamanın oluşmasında pek çok faktör vardır. Örneğin kimyasal maddelerle temas en önemli etkenlerden biridir. Sıvı sabun, deterjan gibi kimyasallarla desteklenen ürünler egzamaya neden olur. Bunların yanında tüketilmiş olan herhangi bir gıda o insan için alerjen olabilir, vücutta bu alerjen maddeye tepki vererek egzamaya neden olabilir. Kuaför ya da temizlik işçisi gibi insanlar kimyasallarla sürekli içli dışlı olduklarından, bu meslek gruplarından egzamanın ortaya çıkma ihtimali yüksektir. Ev hanımlarında görülen egzaman genellikle çamaşır suyu ya da deterjan gibi maddelere ya da lastik eldivenlere bağlıdır.

Egzamanın belirtileri nelerdir?

Egzama başladığı vakit öncelikle deride su kabarcıkları oluşur, ardından bu kabarcıklar kabuklara dönüşür ve derideki egzamalı bölge sertleşmeye başlar. Egzamanın belirtileri arasında en belirgin özellik budur. Egzaman genelde kendisini vücutta kaşınma yoluyla gösterir. Eğer bu kaşıntı durmaz ve ilerlerse, sizi uykunuzdan bile uyandıracak duruma gelmişse, çok geçmeden bir doktora görünmeniz gerekir.

Egzama tedavisi nasıl gerçekleşir?

Egzama ağır bir hastalık olmamakla birlikte, kaşıntı yaparak insana rahatsızlık verebilir. Aynı zamanda görüntü açısından da egzamalı insanlara kendini kötü hissettirebilir. Egzamanın bilinen kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Doktor kontrolünde bazı kremler ve deriyi güçlendirici ilaçlar kullanılmaktadır. Fakat egzamanın tedavisindeki en önemli nokta, hastanın egzamaya neden olan alerjen maddelerle temasının azaltılmasıdır. Egzama Hastalığı atlatmak için nemlendirici kremler ya da egzama eldivenleri gibi çözümler de üretilmiştir. Doktorun tavsiyelerine uyarak ve temas noktalarına dikkat ederek egzamadan kurtulmak mümkündür.

Egzamalı bölge mümkünse başka hiçbir şeyle temas etmemelidir, bölge kaşınmamalı ve tahriş edilmemelidir. Eğer egzamalı bölge sürekli olarak kaşınırsa, bu egzamanın yayılmasına ve daha çok kaşınarak yara olmasına sebep olur.

Egzamayı tedavi etmek için bazı doğal yöntemler de geliştirilmiştir. Örneğin egzamanın doğan yöntemlerle tedavisinde yulaf tozu kullanılır. Küvet ılık suyla doldurulur, içine 2 bardak yulaf tozu doldurulur ve içinde 15-20 kadar beklenir.

Bir diğer yöntem ise aloe veradır. Aloe vera alternatif tıpta en çok kullanılan bitkilerden biridir. Yanıklarda çok iyi işe yaradığı bilinen aloe veranın içindeki jeli sıkarak egzamalı bölgeye sürmek, tedavide oldukça yardımcı olur. Egzaman tedavisinde zerdeçal da kullanılmaktadır. Yarım çay kaşığı zerdeçal sütle karıştırılarak macun kıvamına getirilir ve bu macun egzamalı bölgelere günde 2 kez olmak üzere sürülür.

Her ne kadar egzama tedavisinde alternatif olarak salatalık, beyaz dut ya da papatya gibi sebzeler ve bitkiler kullanılsa da, olası bir rahatsızlık durumunda ilk önce doktora danışılmalıdır.