Ehliyet sahibi olmayanlara üzen haber! Ehliyet harcına zam yolda!

Ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşları üzecek bir zam haberi gelebilir. Alınan bilgilere göre, ehliyet harçlarına zam gelmesi bekleniyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ehliyet sahibi olmayanlara üzen haber! Ehliyet harcına zam yolda!

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu haberi okuduktan sonra ehliyet almayı daha çok isteyecek. Ehliyeti olmayanlar acele edecek...

EHLİYET HARCINA ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, B sınıfı ehliyet harcı 1116 TL'den 2469 TL'ye Araç Muayene ücreti 507 TL'den 1121 TL'ye çıkması bekleniyor.

Ehliyet sahibi olmayanlara üzen haber! Ehliyet harcına zam yolda!

Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Dursun Aydın, 2022 yılı ve 2023 yılındaki ehliyet fiyatlarının masaya yatırıldığını açıkladı.

Ehliyet sahibi olmayanlara üzen haber! Ehliyet harcına zam yolda!

FİYATLAR 6 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR

Yüzde 80’i bulan enflasyona rağmen ehliyet kursu fiyatlarında değişiklik yapılmadığına değinen dernek, 2023 yılında ‘B sınıfı’ ehliyet fiyatlarına kallavi bir zammın gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Aydın, fiyatların 6 bin liraya kadar çıkabileceğini öngörerek vatandaşları erkenden ehliyet almaları konusunda uyardı.

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Ehliyet sahibi olmayanlara üzen haber! Ehliyet harcına zam yolda!
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