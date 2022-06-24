Ekmeğin içinden öyle bir şey çıktı ki! Bir daha hiç yemek yiyemeyecek duruma geldiler!

Olay, yaklaşık 1 buçuk ay önce, Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşandı. Alihan Taş, mutlu ve keyifli bir gün geçirmek dileğiyle ailesiyle birlikte pikniğe giderken, marketten 5 adet ekmek aldı. Yemek yiyecekleri esnada ekmeği bölen genç adam, ekmeğin içinde gördüğü manzara karşısında dehşete uğradı. Ekmeğin içinde telef olmuş bir şekilde fare gören Taş, Gıda Hattı'nı arayıp şikayet ettikten sonra mahkemeye başvurdu.

OLAY SONRASI MARKETE GİDİP ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Alihan Taş ve ailesi, dehşete düştükleri manzara sonrası koşa koşa markete giderek olayı anlattı. Aynı zamanda Alo 174 Gıda Hattı’na gönderdikleri video ve fotoğraflarla da bir yandan şikayette bulunan aile, olayın şokunu üzerinden atamadı.

Şikayet sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılan marketin arka kısmında, fare pislikleri ve el yapımı fare kapanı tespit edildi. Ekipler tarafından cezai işlem uygulanan işletmeye Taş ve ailesi de maddi ve manevi tazminat davası açtı.

KABUL EDİLEMEZ BİR OLAY

Yaptıkları alışveriş nedeniyle mağdur olan Alihan Taş, “Şok olduk. Mağduruz. Böyle bir olayın başkalarının başına gelmesin istiyoruz. Marketlerin denetimlerinin sıklaştırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Birlikte pikniğe gittikleri eşinin yeni doğum yaptığını, ekmeğin içindekini görünce sütü kesildiğini ifade eden Taş, “Eşim görür görmez midesi bulanıp kusmaya başladı. 1-2 hafta boyunca hastanelere gittik. Daha yeni doğum yapmıştı. 2,5 aylık oğlumuz var. Eşim yemek yemeyince ister istemez oğlum sütten kesildi. Mağduriyetimiz var, kabul edilemez bir olay. Artık ekmek almayı bıraktım. Ekmeği kaynanam yapıp gönderiyor, onu yiyoruz. Daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz” şeklinde konuştu.

"PSİKOLOJİK OLARAK OLUMSUZ ETKİLENDİLER"

Alihan'ın avukatı Eyüp Yıldırım ise, mağdur durumda olan müvekkilinin her şekilde zarar gördüğünü savunarak, “Bu olay müvekkile madden ve manen zarar vermiştir. Eşi, ağabeyi, ağabeyinin eşiyle pikniğe gittiklerinde yaşadıkları tiksindirici olay sonucunda hepsi psikolojik olarak olumsuz etkilenmişlerdir. Bunun bir karşılığı olmalıdır ve bu zaten kanunda manevi tazminat olarak karşımıza çıkmakta. Biz de bu davayı açtık ve umuyoruz ki adalet tecelli edecektir. Tüketicilerin böyle durumlarda hak aramalarını sürdürmesi gerekiyor. Gerek hakem heyetleri, gerek tüketici mahkemeleri ve vekilleri aracılığıyla hukuki destek alarak süreci takip etmeleri yargılama açısından etkili olacağına inanıyoruz. Bu tarz olayların daha önce de yaşandığını görüyoruz. Bizim amacımız bu ve buna benzer olayların bir daha yaşanmaması. En etkin denetim mekanizması olan vatandaşın bu şekilde hak arayışına girmesiyle azaltılacağı inancındayız. Umuyoruz ve biliyoruz ki; halk bu konuda daha da bilinçlenirse bu konuda olumlu sonuçlar alacağız.” dedi.