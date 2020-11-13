2020 yılı EKPSS 15 Kasım'da 81 il genelinde uygulanacak. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavın sonuçları da Aralık ayında erişime açılması bekleniyor. Sonuçların ardından puanlarını öğrenecek adaylar hesaplama yapacak. Peki EKPSS puan hesaplama nasıl yapılır? EKPSS sınav puanı nasıl hesaplanır?

EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

EKPSS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanbulunacaktır. İlgili testte enaz bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

KPSS’YE KİMLER GİREBİLİR?

KPSS, A Grubu ve B Grubu olmak üzere 2 ye ayrılır. Lise mezunları ortaöğretim KPSS’ ye girebilir. Önlisans mezunları Önlisans ve ortaöğretim KPSS’ ye girebilir. Lisans mezunları Lisans ve ortaöğretim KPSS’ ye girebilir.

A GRUBU KADRO NEDİR?

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacakları kapsar.

B GRUBU KADRO NEDİR?

Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakları kapsar.

KPSS NASIL UYGULANIR?

KPSS hafta sonları cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğleden sonra oturumları olarak yapılır. Adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Adaylar atanmak istedikleri alan ve mezuniyetlerine göre sınavlara girerler.

KPSS LİSANS SINAVI NEDİR KİMLER GİREBİLİR?

Lisans mezunlarının katılabildiği bir sınav. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da başvurabilir.

ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM KPSS NEDİR KİMLER GİREBİLİR?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarının iki yıllık önlisans programları ile lise mezunları katılabilir.

Lisans mezunları hem KPSS lisans hem de önlisans ve ortaöğretim sınavlarına giremez. Sınavlardan yalnızca birine girmek zorundalar.

Sınava adaylar istedikleri kadar girebilir. Yalnızca A grubu kadrolara başvurabilmek için 35 yaş sınırı bulunuyor.

KPSS TESTLERİ NELERDİR?

Genel Yetenek ve Kültür Testi: Bu sınav cumartesi sabahı yapılır. Adaylara Genel Yetenek Testi’nde 60, Genel Kültür Testi’nde 60 olmak üzere 120 soru yöneltilir. Bu oturumun süresi toplam 120 dakika. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorunda.

Eğitim Bilimleri Testi: Cumartesi günü öğleden sonra yapılır. Öğretmen adaylarının girmek zorunda oldukları bir sınavdır. Toplam 80 soru yer alır ve 100 dakika verilir.

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Testi: Bu oturum pazar günü sabah yapılır. Bu 5 testten adaylara her testten 30’ar olmak üzere toplam 150 soru yöneltilir. Sınav için 160 dakika süre tanınır. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Testi: Bu oturum pazar öğleden sonra yapılır. Her testte 30 soru yer alır. Toplam 5 testte adaylara yöneltilen soru sayısı 150 ve süresi de 160 dakika. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öğretmen olarak 16 branşta atanmak isteyen öğretmen adayları girmek zorunda. Ayrıca YÖK’ün sınav kararı verdiği yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan ve öğretmenlik yapmak isteyen adaylar da bu sınava girmek zorunda. Adaylar iki test yanıtlar. Bunlardan biri 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, diğeri de 10 soruluk Alan Eğitimi Testi. Toplam 50 soruluk bu testin yanıtlama süresi 75 dakika.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanması için bu kardolara talip olanların bu sınava girmeleri zorunlu. Bu sınavda adaylara 40 soru yöneltilir ve 60 dakika süre tanınır.

KPSS TESTLERİNİN TÜMÜNE GİRMEK ZORUNLU MU?

Adayların cumartesi günleri sabah oturumunda yapılan ve 60’şar soru olmak üzere toplam 120 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine girmeleri zorunlu. Diğer testleri alanlarına göre seçecekler.

KAÇ ÇEŞİT KPSS SINAV PUANI VAR?

Sınavda 124 çeşit puan hesaplanır. En yüksek puan 100. Her puan türüne göre de sınavdaki testlerin ağırlıkları değişir.

KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik her yıl, B Grubu 2 yılda bir yapılıyor.

SONUÇLAR NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

Öğretmen atamalarında kullanılan P10 ve P121 puan türü sınav tarihinden itibaren 1 yıl, diğer puan türleri 2 yıl geçerli.