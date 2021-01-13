Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti;

Değerli EKPSS adaylarımız,

2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz

Tercihlerinizi 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz.

Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim.