EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı: Tercih işlemleri başladı!
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, EKPSS tercih işlemlerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercih işlemlerini 19 Ocak 2021 tarihine kadar yapabilecek.
Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti;
Değerli EKPSS adaylarımız,
2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz
Tercihlerinizi 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz.
Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim.