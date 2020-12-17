EKPSS sınavı memur statüsünde engelli personel istihdamı için 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasının ardından gözler kura tercihleri, taban puanları ve kadro kılavuzuna çevrildi. Yayımlanan kılavuzda, adaylar için sınav ve sonrası süreç için detaylar bulunuyor. Peki EKPSS kura tercihleri ne zaman 2021 yapılacak? EKPSS atama puanları 2021 açıklandı mı? Kadro kılavuzu yayınlandı mı?

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EKPSS TABAN PUANLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.

Adaylar tercihlerini, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

EKPSS 2021 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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EKPSS KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS kura tercih tarihleri henüz paylaşılmadı. Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

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2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar.

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EKPSS KURAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kuraya ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

EKPSS tercihleri ne zaman 2021? EKPSS tercihi nasıl yapılır?