EKPSS baraj puanı kaç? EKPSS ile atanmak için kaç puan gerekli? EKPSS memurluk puanları nasıl?

2020 EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konuların başında ''EKPSS baraj puanı kaç? EKPSS ile atanmak için kaç puan gerekli?'' sorular gelmeye başladı. EKPSS puanlarını öğrenen adaylar memurluk için kaç puan gerektiğini merak ediyor. Peki Memur olmak için 2020 KPSS puanı kaç olmalı? 2020 KPSS’de kaç puanla atama oluyor? 2020 EKPSS kaç puan ile hangi memurluk gelir? EKPSS taban puan var mı?

EKPSS BARAJ PUANI KAÇ?

EKPSS atamaları, açıklanan illere ve kadrolara göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle belirli bir baraj puanı söylemek mümkün değildir.

EKPSS 60, 65, 70, 75, 80 puanla nerelere atanır? EKPSS'den kaç puan alınırsa atanılır?

EKPSS 2019 KONTENJANLARI

Geçtiğimiz yıl ortaöğretim alanında Tercih Yapan Aday Sayısı 27 bin 730, Kontenjan Sayısı 396, Yerleşen Sayısı 396, Boş Kalan Kontenjan Sayısı 0 olurken, Önlisans alanında Tercih Yapan Aday Sayısı 5 bin 845, Kontenjan Sayısı 448, Yerleşen Sayısı 448, Boş Kalan Kontenjan Sayısı 0 oldu. Son olarak lisans alanında Tercih Yapan Aday Sayısı 3 bin 193, Kontenjan Sayısı 295, Yerleşen Sayısı 217, Boş Kalan Kontenjan Sayısı 78 oldu.

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MEMUR OLMAK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Memur atamalarında kurumların tercihi genelde puan sıralamasına göre oluyor. Yani alımlar en yüksek KPSS puanından itibaren başlıyor. KPSS'de en düşük 60 puan almak gerekirken memurluk için belirlenen taban puan da 60'tır. KPSS lisans sınavından 60 puan altında puan alan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarına başvuramazlar.

2020 KPSS ATANMAK İÇİN NE KADAR PUAN GEREKİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda en düşük 60 puan alan adayların memurluk için başvuru şartlarında puan şartını tamamlamış oluyor. Bu arada KPSS puanı her kuruma göre değişebiliyor. En az 60 puan alanlar atanamıyor. Genellikle atamalar en yüksek puandan itibaren yapılıyor. Kamu memur atamalarında KPSS en düşük taban puanı 60'dır.

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EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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