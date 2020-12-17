EKPSS sınavı memur statüsünde engelli personel istihdamı için 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasının ardından gözler kura tercihleri, taban puanları ve kadro kılavuzuna çevrildi. Yayımlanacak kılavuzda, adaylar için sınav ve sonrası süreç için detaylar bulunuyor. Peki EKPSS kura tercihleri ne zaman 2020 yapılacak? EKPSS atama puanları 2020 açıklandı mı? Kadro kılavuzu yayınlandı mı?

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EKPSS TABAN PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

EKPSS taban puanları henüz açıklanmadı. EKPSS doğrultusunda alım yapılacak memur kadroları ve taban puanları için kılavuz yayımlanması beklenmektedir. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması beklenen kılavuz önümüzdeki günlerde erişime açılacak. Kılavuz yayımlandığında haberimizde yer verilecektir. Bu nedenle sayfamızı sık sık takip ediniz.

EKPSS KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS kura tercih tarihleri henüz paylaşılmadı. Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar.

EKPSS KURAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kuraya ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

EKPSS tercihleri ne zaman 2020? EKPSS tercihi nasıl yapılır?