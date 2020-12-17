ÖSYM, 17 Aralık 2020 tarihi itibariyle EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gözler bu kez EKPSS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki EKPSS tercihleri ne zaman 2020? EKPSS tercihi nasıl yapılır? EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

81 il merkezinde 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan EKPSS sınavı sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 EKPSS tercihlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte tercihlerin takvimi de belli olacak. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS kura tercih tarihleri henüz belli olmadı. Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2020-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS TERCİH YAPMA EKRANI / ÖSYM

Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro için mezun olunan program/alan/dal koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Mülga Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen “Başvuru Genel ve Özel Şartları”nı (Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

EKPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

KURAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kuraya ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.