Ekrem Alfatlıl kimdir, nerelidir, mesleği nedir, ne mezunudur? Ekrem Alfatlı'nın biyografisi Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı genel başkan yardımcısı olan Ekrem Alfatlı, yapmış olduğu yorum ve analizleriyle merak edilerek Ekrem Alfatlı kimdir, nerelidir, mesleği nedir, ne mezunudur? İşte Ekrem Alfatlı'nın biyografisi.