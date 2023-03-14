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Ekrem Alfatlıl kimdir, nerelidir, mesleği nedir, ne mezunudur? Ekrem Alfatlı'nın biyografisi
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı genel başkan yardımcısı olan Ekrem Alfatlı, yapmış olduğu yorum ve analizleriyle merak edilerek Ekrem Alfatlı kimdir, nerelidir, mesleği nedir, ne mezunudur? İşte Ekrem Alfatlı'nın biyografisi.
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