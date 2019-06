Ekrem İmamoğlu vaatleri nedir? İşte Ekrem İmamoğlu İstanbul seçim vaatleri!

Seçim sonuçlarını yayınlayan tek medya kuruluşu olan Anadolu Ajansı, veri sonuçlarını güncelledi. Oy sayımları sırasında veri akışını kesen Anadolu Ajansı, verilerini güncelledikten sonra seçim haritasında İstanbul'u kırmızıya boyayarak CHP'nin önde olduğunu duyurdu. Peki Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri nedir?

EKREM İMAMOĞLU VAATLERİ NELER? İŞTE EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL SEÇİM VAATLERİ

Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri nedir? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde . CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayıolan ve seçimlerde en çok oyu alarak belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçime az bir zaman kala İstanbul projelerini açıklamıştı . İmamoğlu'nun açıklamasında toplu taşıma ile ilgili detay yer aldı. Peki öğrenci kartı ne kadar olacak? Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri nedir? Ulaşım kimlere ücretsiz olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

''İstanbullu'lara verilen sosyal yardımları mümkün olduğunca artıracağız. 4+1 formülüyle İstanbul'da pahalılığı gerileteceğiz. İstanbullu'nun gıdaya harcadığı, ulaşıma, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacağız. Bunlar İstanbullu'ya göreceksiniz çok rahat nefes aldıracak.

''İBB'NİN SOSYAL YARDIM BÜTÇESİNİ TAM 3 KATINA ÇIKARTACAĞIZ''

Bunlara ek olarak artı 1 diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal yardım bütçesini tam 3 katına çıkartacağız. Bu kaynağı vatandaşımıza sunacağız. Bu devasa şehir kendi yakın çevresinde kendi kırsalından ne yazık ki beslenemiyor. İstanbul çevresinde yapılan tarımsal üretimi verimli hale getirip artıracağız. Kent Gıda Konseyi'ni kuracağız. İstanbullu ne yediğini bilecek. Kent Gıda Konseyi afet durumları için gıda stokları oluşmasını sağlayacak ve israfı engelleyecek. Halk Süt, Kent Lokantaları gibi projelerimizle İstanbullu'nun ucuz ve güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız. Halk Süt'ü ihtiyacı olan bölgelerde çocuklarımıza ücretsiz dağıtacağız.

YENİ BEBEĞİ OLAN ANNELERE ÇOCUĞU 4 YAŞINA GELENE KADAR ULAŞIM ÜCRETSİZ

Yeni bebeği olan bir anne çocuğu 4 yaşına gelene kadar ulaşımdan çocuğuyla beraber ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. Çocuklar 12 yaşına kadar toplu taşıma araçlarına ücretsiz binecek. Öğrencilerin 85 lira olan kartını 50 liraya indirdik. Sadece öğrencilerin değil 25 yaşın altındaki tüm gençler toplu taşıtlardan yüzde 40 indirimli faydalanacak. Resmi dini ve milli bayramlarda toplu taşıma tüm halkımıza ücretsiz olacak. Sudan hanelere yüzde 40 ortalama indirim yapacağız. 5 yılın sonunda altyapı çalışmalarını tamamladığımızda İstanbullu artık musluktan temiz su içebilecek.

''EN AZ 200 BİN KİŞİYE 5 YIL İÇERİSİNDE İŞ BULACAĞIZ''

25 bin insana doğrudan istihdam oluşturacağız. Bölgesel istihdam ofislerini kuracağız. İş arayan ile işvereni buluşturacağız. Eğitim sorununa odaklanacağız. İstanbul'u kent enstitüleri ile tanıştıracağız. Girişimciliği destekleyeceğiz. İstanbul tanıtım ve yatırım ajansını kuracağız. Üretim ekonomisini yeniden canlandıracağız. En az 200 bin kişiye 5 yıl içerisinde iş bulacağız. Belediye olarak İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde 5 adet işçi sağlığı ve mesleki hastalıkları tıp merkezi açacağız.''

Ekrem İmamoğlu son dakika İstanbul seçim kazanma açıklaması

TÜM İSTANBULLULARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Öncelikle gazeteci arkadaşalarıma teşekkür ediyorum. Dün sabahtan beri bizim gibi hiç uyumadan burada süreci takip eden arkadaşlarım var hepsine teşekkür ediyorum. Yorucu ama önemli bir tanıklık...

Bu tanıkığın hepimiz adına güzel işlere sebep olmasını umuyorum. Sizlere bizim ulaştırmak istediğimiz bilgileri topluma ulaştırmanız da beni mutlu ediyor. Umarım bu bilgi akışı sürekli olur. Ben de 30 saattir uykusuzum traş olamadım özür dilerim.

Öncelikle yine gündemimiz ister istemez sonuçlar. Biz CHP merkezi sistem içinde oluşturduğumuz veri tabanıyla takipte kaldık. Islak imzalı tutanaklarımızın tamamı elimizdedir. Tutanakların elimizde olmasıyla birlikte rakibimizle bizim aramızdaki fark 25 bin 158'dir.

Bizim için önemli olan YSK'nın bir ara açıklama yaparak verileri paylaşması demokrasimiz adına, yüreklere su serpmesi adına değerliydi. YSK'ya yürekten teşekkür ediyorum.

SON 16 SANDIK

YSK'nın son girişi ile birilkte 16 sandık kalmıştır. 4 milyon 168 bin 156 bize verilen oydur. Rakibimizle aramızdaki fark 25 bin 158'dir.

Elbetteki YSK da bize ıslak imzala tutanakların sonucunu gösteriyor. Sonucun bu kadar yakın olması bizim sağlam bir veritabanına sahip olduğumuzun göstergesi. Bu bağlamda Genel Merkez'de bu görevi yürütenler olmak üzere süreçte rol alan herkese teşekkür ediyorum.

Geçersiz oylardan söz ediliyor. Bununla ilgili işlemden bahsedilmektedir. 2014 yerel seçimlerindeki geçersiz oy sayısı 422 bindir. Dolayısıyla şu an yüzde 3'ün biraz üzerinde olan geçersiz oy oranı 2014'te çok daha yüksektir.

Burada bizim talebimiz sürecin bir an evvel tamamlanmasıdır. Bugün burada bizi dünya takip ediyor. Türkiye'mizin hem ulusal, hem de ulusları platformlarda gündem olan birçok konusu vardır. Sayın Erdoğan'ın dün söylediği gibi 2018 Haziran ile alınan yetkiyle birlikte Türkiye'nin bu gündemine odaklanması Türkiye'nin lehine olacaktır. Bu açıklamayı kendileri yapmıştır, biz de bu açıklamayı şahsım adına takdirle karşıladığımı da belirtmek isterim.

Biz de bir an önce hizmete başlamak istiyoruz. İstanbul'un ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak üzere bütün kurumlarla işbirliği yapmak istiyoruz. Türkiye bir an önce normalleşsin.



Bu şehrin çocukları, kadınları, maneviyatı, doğası var herşeyi var. Bir an önce bu sürecin başlamasını desteklemesini bekliyorum.

Sayın Bahçeli'nin de bu sürecin demokratik bir şekilde tamamlanması yönündeki açıklaması da bugünün konusudur. Biz sayın Bahçeli'nin açıklamasının 26 bin katıyla bu sürece hazırız.

Elbette sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu'na partimin tüm organlarına, ittifak partimiz İYİ Parti'nin genel başkanı Akşener'e İYİ Partinin tüm üyelerine teşekkür ediyorum.

Elbette İstanbul seçmenine de özel olarak teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki bana AK Partili seçmen de Saadet Partili seçmen de HDP'li seçmen de bana oy vermiştir. Ben o sandığın içine bana veya değil atılan tüm oylar için teşekkür ediyorum.



Şu ana kadar yaptığımız bir kriz yönetimi değildir. Sürecin en sağlıklı şekilde tamamlanması için ülkemizi düşünerek sükunetle, en ufak bir aşırılığa kaçmaksızın bir ortamın yönetilmesini başardığımızı düşünüyorum.

Bu da beni mutlu etmektedir. Bu mutluluğuma katkı sunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Günün sonunda aileme teşekkür ediyorum. Hep yanımda oldular elbette Beylikdüzülü hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu süreç artık toparlanmıştır.

İSTANBUL KIRMIZI RENGE BOYANDI

İstanbul'un sonucu olgunlaşmıştır şu an itibariyle AA verisinde de nihayet İstanbul kırmızı renge boyanmıştır.

Çok çok büyük, telafisi olmayan hatalar yapılmamıştır, hatalardan dönmek de önemlidir. Dertleri konuşmaya hazır bir insanım. Bilimle, irfanla yürünmesini, iyi yetişmiş bir Türkiye olmasını çok önemsiyorum.

Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e de teşekkür ediyorum. Bütün sonuçların olgunlaşmasıyla birlikte, toplumumuzun tüm inançlarına, kökenlerine, etnik kökenlerine saygı duyan ve yaşatan bir kişi olacağımın sözünü veriyorum. Ayrışarak bir bütün olamayız. Bu şehirde çağdaş bir yürüyüşün hizmetkarı olacağımı tüm İstanbullularla paylaşıyorum.

Sonuçların netleşmesiyle bugün ve yarın programımı sizlerle paylaşacağımı bildirmek istiyorum.

Kürt hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımızla çok yakın bir bağım var, İstanbul'da yaşayan herkesle yakınlığım eşittir. Bu süreçte daha yakın, daha samimi anlarımız olacaktır. Açılmış hangi yaralar varsa, her inanç grubu, her kökenle ayrı ayrı görüşeceğiz, demokratik bir süreç yaşatacağız, hiç kuşku duymasınlar.

İstanbul'u kazanmanın 16 milyonun gönlünü kazanmak olarak tanımlıyorum.

Sözlü suç duyurusunda bulunduk, karşılık bulmak beni memnun etti. Kucaklaşırız, hasbihal ederiz, kendilerini düzeltirlerse daha da iyi oluruz. AA'nın bilgileri vermesini istiyorum. Bu sadece AA için değil, tüm kuruluşlar için geçerli. Sadecer benim değil, herkesin sözü eksiksiz çıksın. AA'nın da bizim vergilerimizden pay alarak hizmet verdiği için ayrıca bir sorumluluğu var."

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan

İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.



EKREM İMAMOĞLU KAÇ YAŞINDADIR?

1970 yılında doğan Ekrem İmamoğlu 49 yaşındadır.

EKREM İMAMOĞLU NERELİDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya geldi.

EKREM İMAMOĞLU NE MEZUNUDUR?

Trabzon Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.



EKREM İMAMOĞLU SİYASİ GEÇMİŞİ NASILDIR?

1992 yılında aile şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile iş hayatına başladı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

CHP'ye 2008 yılında üye olan İmamoğlu, 2009 Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü belediye başkanlığı için aday adayı oldu. CHP MYK'nın 16 Eylül 2009'da İlçe Başkanlığı'na atanan İmamoğlu, aynı yıl CHP'nin Beylikdüzü 1. İlçe Kongresi'nde seçilen ilk İlçe Başkanı oldu.

2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olarak seçime katılan Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 50,83'ünü alarak Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. CHP, 2009 Yerel Seçimleri'nde ilçede yüzde 44,59 oy almıştı.

1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşayan Ekrem İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

EKREM İMAMOĞLU EŞİ KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu'nun eşinin Dilek İmamoğlu'dur. İmamoğlu çiftinin 2'si erkek 1'i kız 3 çocukları var. Ekrem İmamoğlu'nun eşini Dilek İmamoğlu bir engelliler gününde onların sorunlarını anlamak için bir gününü tekerli sandalyede geçirmişti. Sokaklarda bu şekilde gezen, ulaşımı tekerlekli sandalye ile gerçekleştiren Dilek İmamoğlu, Beylikdüzü'nün eksiklerini rapor etmişti. Dilek İmamoğlu 18 Kasım 1974 Trabzon doğumludur. İlkokulu Trabzon'da okumuştur. Dilek İmamoğu İstanbul Ünüversitesi Truzim Bölümünü bitirdikten sonra Kamu Maliyesi bölümünü de bitirmiştir. Bir aile ortamında birbirleri ile tanışmışlardır. 18 Kasım 1995'de İmamoğlu çifti sade bir düğünle evlendiler. Dilek İmamoğlu 23yıllık evliliğini tanımlarken 'mutlu oldum' demiştir. İmamolu Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansta yapmıştır. Şu anda aynı alanda doktora öğrencisidir. Sosyal yardımlar konusunda çok aktif bir isimdir.