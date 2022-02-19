Eksantrik Mili ne demek, TDK'ya göre Eksantrik Mili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eksantrik mili ne demek? Eksantrik mili TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eksantrik mili kelimesi. Peki eksantrik mili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eksantrik mili nedir, eksantrik mili kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EKSANTRİK MİLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eksantrik mili kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eksantrik mili kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Makine parçalarının çalışmasını yöneten bir tür yuvarlak mil

