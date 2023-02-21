Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük neden açılmıyor?

Açılan konu başlıkları ve ifadelerle tepkilerin odağı haline gelen Ekşi Sözlük hakkında önemli bir karar alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan kararla, Ekşi Sözlük'e erişim yasağı getirildi. Kararda, "21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denildi.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA

Kararın ardından Ekşi Sözlük'ün Twitter hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız."