Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!

Ekşi Sözlük'te BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar hakkında kullanılan sözler tepki çekti.

Melahat Ersoy
Editör
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Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!

Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesinde önemli adımlar atan BAYKAR, İHA, SİHA ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile ülkenin gururu oldu. Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sunan firma, son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD'da önemli destekler verdi.

Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!

DEPREMZEDELER İÇİN BÜYÜK DESTEK SAĞLANDI

1000 konut bağışının yanı sıra acil barınma ihtiyacı için BAYKAR Konteyner Kent'i hayata geçirme kararı alan BAYKAR'ın toplam yardım miktarı 1 milyar 855 milyon TL'ye ulaşmıştı. Son olarak Türkiye Tek Yürek kampanyasına yapılan bağış ile toplam destek 2 milyar TL'ye ulaştı.

Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!

TEHDİT EDİLDİ

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da deprem bölgelerini tek tek gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye'ye sağladığı katkılar göz ardı edilen Selçuk Bayraktar, Ekşi Sözlük'te çirkin sözler ve tehditlerin hedefi oldu.

Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!

Ekşi Sözlük'te Kovalensky kullanıcı isimli bir kişi, Selçuk Bayraktarı'ı idamla tehdit ederek şu ifadeleri kullandı:

" Muhtemelen AKP'nin cumhurbaşkanı adayı olması için yolu yapılan vatan haini siyasal islamcının biridir. Seçime kadar birden bastırılacağını ve ekran yüzü yapılacağına dair bir kurt düştü içime, hadi bakalım. Ne bir seriatçıları Meclis'te değil, dar dar ağaçlarda, yani doğada severiz."

Skandal sözler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!

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