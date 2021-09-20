Elektrik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik Mühendisi Maaşları, Elektrik Mühendisi İş İlanları

Elektrik Mühendisi görev tanımı nedir, Elektrik Mühendisi ne iş yapar, Elektrik Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrik Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrik Mühendisi Tanımı;

Çeşitli elektrik ve elektronik sistemlerin ve teçhizatın, projelerini, tadilini, tesisini, gelişimini, tersimini ve araştırmalarını yapan ve bu görevde çalışanları yöneten kişidir.

Elektrik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrik Mühendisi Maaşları

Elektrik Mühendisi maaşı ortalama aylık 6.750,00- TL’dir. En düşük Elektrik Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500,00 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrik Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Elektrik Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Lisans mezunu olmak gerekiyor

Elektrik Mühendisi Ne İş Yapar?

Elektrik Mühendisi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrikle ilgili araştırmalar yapmak,

b) Teçhizatın ve sistemlerin ana hatlarını tasarlayıp krokilerini çizerek projeler veya bağlantı şemaları yapmak ve uygulanacak inşaat metodunu ve malzemelerini tespit etmek,

c) İşçilik malzeme ve diğer inşaat ve tesisat keşif bedellerini hesaplayıp teçhizatın ve sistemlerin inşası ve tesisi işlemine nezaret etmek,

d) Tamamlanan işin verimli bir şekilde şartname hükümleri ile emniyet standartlarına uygun olup olmadığını araştırmak,

e) Elektrik sistemlerinin randıman ve uygunluğunu geliştirmek için devamlı değiştirme ve geliştirmelerle uğraşmak,

f) Elektrik teçhizatının kabul edilip edilmemesini tavsiye edip ek araştırma projeleri için tavsiye mahiyetinde teknik raporlar hazırlamak,

g) Elektrikle ilgili araştırma projelerinin kayıtlarını tutmak,

h) Elektrik teçhizat ve cihazlarının bakım ve işletme standartları ile ilgili bültenler, teknik yönetmelikler, şemalar hazırlamak,

i) Kurumların ilgili birimleriyle işbirliği yapmak,

j) İnşaat tesisat işletme veya tamir gibi belirli bir faaliyet dalında proje, plan veya nezaret işlerinden birisi üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırtedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Elektroteknoloji Mühendisleri

Elektrik Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrik Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2151.04 olarak belirlenmiştir



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