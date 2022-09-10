Elektrikli scooter kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı! Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmayın!

Uzmanlar, elektrikli scooter kullananları uyararak, scooterların ölüm tehlikesi saçtığını söyledi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Elektrikli scooter kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı! Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmayın!

Ameliyat geçirerek sakat kalan hastaların sayısında önemli bir artış olduğunu önemle vurgulayan Uzman Dr. Mehmet Özel, scooter kazalarının her geçen gün arttığını belirterek, "Her yaş grubundan gelen mağdurlar kalıcı hasar ve ölümle karşılaşabiliyor" diye konuştu.

Elektrikli scooter kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı! Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmayın!

"TEMEL ULAŞIM ARACI OLARAK KULLANILIYOR"

Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Özel, yaz mevsimi ve serin havalarda acile başvuruların arttığını belirtti.

Elektrikli scooter kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı! Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmayın!

"ACİLE BAŞVURANLARIN SAYISI ARTTI"

Özel, “Scooterlar da artık temel ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Özellikle elektrikli scooter dediğimiz bu ulaşım araçları şehrimizde çok yaygın kullanılmakta. Elektrikli scooter araçlarında şehrimizin özellikle ana caddelerinde, yaya yollarında, yürüyüş parkurlarında, çocuk parklarında ve özellikle en tehlikelisi de araçların trafiğe açık olduğu alanlarda aktif kullanılmaktadır. Elektrikli scooterlarda sürücüler, uygunsuz bir şekilde sürücünün yanına binen ekstra yolcular, sürücüyle çarptığı yayalar veya diğer ulaşım araçlarından dolayı o doğan kazalardan dolayı da yaralanma görüyoruz. Özellikle yaz döneminde içermek şekilde çok ciddi scooter yaralanmalarından dolayı acil servis başvurularına rastladık” ifadelerini kullandı.

Elektrikli scooter kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı! Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmayın!

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