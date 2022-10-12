Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunmuştu: Olayın ardından cinayet çıktı! Detaylar kan dondurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cansız bedeni bulunan Nadia Nori, eşi tarafından fare zehriyle zehirlendiği, boğazının sıkılarak boğulduğu ortaya çıktı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunmuştu: Olayın ardından cinayet çıktı! Detaylar kan dondurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki arazide battaniye gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, 30 yaşlarında olan kadının cesedini buldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunmuştu: Olayın ardından cinayet çıktı! Detaylar kan dondurdu

Elleri ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan kadının bir çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Nadia Nori'ye (30) ait olduğu belirledi.

Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunmuştu: Olayın ardından cinayet çıktı! Detaylar kan dondurdu

FARE ZEHRİ VERDİ

İnceleme sonucunda polis ekipleri, Nori'nin kendisinden 8 yaş küçük olan eşi tarafından ayaklarının ve ellerinin koli bandıyla bağlandığını, daha sonra ise fare zehri verildiğini belirledi.

Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunmuştu: Olayın ardından cinayet çıktı! Detaylar kan dondurdu

ÖLMEYİNCE BOĞAZINI SIKTI

İşe giden kocanın yaşadığını gördüğü eşinin boğazını sıkarak öldürdüğü tespit edildi. Daha sonra ise Nori'nin cansız bedenini araziye attığı belirlendi.

Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunmuştu: Olayın ardından cinayet çıktı! Detaylar kan dondurdu

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde çocuğunun kendisinden olup olmadığı konusunda şüphelendiğini, ailesinin kendisine aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli baskı kurmasından ötürü sürekli tartıştıklarını, işe gitmeden önce eşinin ellerini ayaklarını bağlayıp fare zehri verdiğini ve geri döndüğünde ise can çekişen eşini boğazını sıkıp öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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