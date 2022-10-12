Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz"

Yabancı basına yansıyan habere göre, Rusya lideri Putin, Rusya’nın doğalgaz tedariği coğrafyasını genişleteceğini söyledi. Putin, Avrupa'ya tedarik için Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabileceklerini söyledi. Putin, "Kuzey Akım sabotajlarının ardında Rusya ve Avrupa'nın ilişkilerini kesmek isteyenler var" şeklinde konuştu.

"RUSYA VE AVRUPA'NIN İLİŞKİLERİNİ KESMEK İSTİYORLAR"

"Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" diyen Rus lider, petrol boru hatlarına yapılan sabotajlar hakkında ise "Kuzey Akım sabotajlarının ardında Rusya ve Avrupa'nın ilişkilerini kesmek isteyenler var" ifadelerine yer verdi.

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TAVAN FİYAT ELEŞTİRİSİ

Moskova'nın tavan fiyat talep eden ülkeler için doğalgaz ticareti yapmayacağını ifade eden Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasını da eleştirdi. Putin ayrıca, Rusya'nın doğalgaz ve petrol ihracatının 2025 yılına kadar azalmadan devam edeceğini düşündüklerini aktardı.

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