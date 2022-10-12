Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz"

Avrupa'daki doğalgaz krizi ile ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" ifadelerini kullandı.

YAYINLAMA
Google News
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz"

Yabancı basına yansıyan habere göre, Rusya lideri Putin, Rusya’nın doğalgaz tedariği coğrafyasını genişleteceğini söyledi. Putin, Avrupa'ya tedarik için Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabileceklerini söyledi. Putin, "Kuzey Akım sabotajlarının ardında Rusya ve Avrupa'nın ilişkilerini kesmek isteyenler var" şeklinde konuştu.

"RUSYA VE AVRUPA'NIN İLİŞKİLERİNİ KESMEK İSTİYORLAR"

"Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" diyen Rus lider, petrol boru hatlarına yapılan sabotajlar hakkında ise "Kuzey Akım sabotajlarının ardında Rusya ve Avrupa'nın ilişkilerini kesmek isteyenler var" ifadelerine yer verdi.

TAVAN FİYAT ELEŞTİRİSİ

Moskova'nın tavan fiyat talep eden ülkeler için doğalgaz ticareti yapmayacağını ifade eden Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasını da eleştirdi. Putin ayrıca, Rusya'nın doğalgaz ve petrol ihracatının 2025 yılına kadar azalmadan devam edeceğini düşündüklerini aktardı.

Ayrıntılar gelecek...

İlgili Haberler
İstanbullular suları depolayın! O ilçelerde 7 saat su yok!
İstanbullular suları depolayın! O ilçelerde 7 saat su yok!
Deprem olmasın diye 13 kişiyi vahşice katleden Kaliforniyalı seri katil: Herbert Mullin
Deprem olmasın diye 13 kişiyi vahşice katleden Kaliforniyalı seri katil: Herbert Mullin
Prof. Dr. Ersan Şen sosyal medyayı salladı: "Cumhurbaşkanı beni de çağırsa ben de giderim"
Prof. Dr. Ersan Şen sosyal medyayı salladı: "Cumhurbaşkanı beni de çağırsa ben de giderim"
Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunmuştu: Olayın ardından cinayet çıktı! Detaylar kan dondurdu
Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunmuştu: Olayın ardından cinayet çıktı! Detaylar kan dondurdu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem! Depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Birçok evde hasar oluştu! İşte son durum...
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem! Depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Birçok evde hasar oluştu! İşte son durum...
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MSB duyurdu! Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu! Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
İstanbullular suları depolayın! O ilçelerde 7 saat su yok!
İstanbullular suları depolayın! O ilçelerde 7 saat su yok!
Prof. Dr. Ersan Şen sosyal medyayı salladı: "Cumhurbaşkanı beni de çağırsa ben de giderim"
Prof. Dr. Ersan Şen sosyal medyayı salladı: "Cumhurbaşkanı beni de çağırsa ben de giderim"
Son dakika | HSK seçimini yaptı: Yargıtay'a 10 üye seçildi! İşte o isimler...
Son dakika | HSK seçimini yaptı: Yargıtay'a 10 üye seçildi! İşte o isimler...
Son Haberler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz"
e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne başlıyor, hangi illerde yapılıyor 2022? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne başlıyor, hangi illerde yapılıyor 2022? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Duygu yüklü kalemiyle gönülleri sızlatan Bahaettin Karakoç'tan 10 şiir...
Duygu yüklü kalemiyle gönülleri sızlatan Bahaettin Karakoç'tan 10 şiir...
Futbolcu Tolgahan Nurhak'tan Berdan Mardini açıklaması: "Asılsız haberler kariyerimi etkiliyor, suçu işleyen kimse bulsunlar"
Futbolcu Tolgahan Nurhak'tan Berdan Mardini açıklaması: "Asılsız haberler kariyerimi etkiliyor, suçu işleyen kimse bulsunlar"
Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Ayşenur Arslan'a sert tepki: "Yetti artık bu aşağılayıcı, ötekileştirici tavırlarınız"
Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Ayşenur Arslan'a sert tepki: "Yetti artık bu aşağılayıcı, ötekileştirici tavırlarınız"
CHP'li Özkan Yalım'dan HDP'ye bakanlık açıklaması: "1 değil 1'den fazla verilebilir"
CHP'li Özkan Yalım'dan HDP'ye bakanlık açıklaması: "1 değil 1'den fazla verilebilir"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 12 Ekim 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 12 Ekim 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne başlıyor, hangi illerde yapılıyor 2022? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne başlıyor, hangi illerde yapılıyor 2022? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Futbolcu Tolgahan Nurhak'tan Berdan Mardini açıklaması: "Asılsız haberler kariyerimi etkiliyor, suçu işleyen kimse bulsunlar"
Futbolcu Tolgahan Nurhak'tan Berdan Mardini açıklaması: "Asılsız haberler kariyerimi etkiliyor, suçu işleyen kimse bulsunlar"
Prof. Dr. Ersan Şen sosyal medyayı salladı: "Cumhurbaşkanı beni de çağırsa ben de giderim"
Prof. Dr. Ersan Şen sosyal medyayı salladı: "Cumhurbaşkanı beni de çağırsa ben de giderim"
Osmaniye'deki deprem sonrası yer bilimci Naci Görür önemli açıklamalarda bulundu!
Osmaniye'deki deprem sonrası yer bilimci Naci Görür önemli açıklamalarda bulundu!
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Yorumlananlar
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!