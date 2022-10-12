Prof. Dr. Ersan Şen sosyal medyayı salladı: "Cumhurbaşkanı beni de çağırsa ben de giderim"

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni de çağırsa ben de giderim" ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Habertürk TV'de dün akşam Kübra Par moderatörlüğünde gündeme gelen Kübra Par'la Açık ve Net programında siyaset gündemi değerlendirildi. Özellikle CHP'nin ardından Memleket Partisi'ne geçen ve oradan da istifa ederek AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ve Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Lefkoşa Büyükelçisi olması konuşuldu.

ÇELEBİ'NİN SÖZÜ DEĞERLENDİRİLDİ

Programda Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katıldığını duyurduğu açıklamada yer alan, "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." sözleri değerlendirildi.

Prof. Dr. Ersan Şen sosyal medyayı salladı: Cumhurbaşkanı beni de çağırsa ben de giderim

GÜNDEM OLDU

Bu konuda yorum yapan Prof. Dr. Ersan Şen," Cumhurbaşkanı beni de çağırsa ben de giderim" dedi.

Ersan Şen'in bu ifadesi sosyal medyada çokça konuşuldu.

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