Prof. Dr. Ersan Şen sosyal medyayı salladı: "Cumhurbaşkanı beni de çağırsa ben de giderim"

Habertürk TV'de dün akşam Kübra Par moderatörlüğünde gündeme gelen Kübra Par'la Açık ve Net programında siyaset gündemi değerlendirildi. Özellikle CHP'nin ardından Memleket Partisi'ne geçen ve oradan da istifa ederek AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ve Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Lefkoşa Büyükelçisi olması konuşuldu.

ÇELEBİ'NİN SÖZÜ DEĞERLENDİRİLDİ

Programda Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katıldığını duyurduğu açıklamada yer alan, "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." sözleri değerlendirildi.

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GÜNDEM OLDU

Bu konuda yorum yapan Prof. Dr. Ersan Şen," Cumhurbaşkanı beni de çağırsa ben de giderim" dedi.

Ersan Şen'in bu ifadesi sosyal medyada çokça konuşuldu.

Son dakika |Yazılı açıklamayla duyurdu: Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı

Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı'nı övdü, altılı masayı eleştirdi! "6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez"