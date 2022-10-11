Son dakika |Yazılı açıklamayla duyurdu: Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı

Son dakika... Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika... Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden istifa ederek bağımsız olarak yoluna devam eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı yazılı açıklamayla AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

Çelebi yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yüce Türk Milleti,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamızı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım PKK - Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez.

Devamı gelecek...

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NE OLMUŞTU?

CHP'den İzmir Milletvekili seçildikten sonra istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçen Mehmet Ali Çelebi, daha sonra bu partiden de istifa etmişti. Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceği ifade edilmişti.

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