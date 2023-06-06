Elon Musk, "her ebeveyn izlemeli" dedi, LGBT dernekleri çıldırdı!

Elon Musk'ın cesur bir kararla, Amerikalı yazar Matt Walsh'ın 'Kadın nedir?' adlı belgeselini, sosyal ve dijital platformlarda sansürsüz olarak Twitter üzerinden yayınlandı. Ancak bu kararın ardından ardı ardına istifalar gerçekleşti.Belgeselin yayınlanmasında Twitter'ın özgürlükçü tutumu dikkat çekti.

YAYINLAMA
Google News
Elon Musk, "her ebeveyn izlemeli" dedi, LGBT dernekleri çıldırdı!

‘Kadın nedir?’ belgeseli, Amerikalı yazar ve yorumcu Matth Walsh tarafından 2022 yılında yayınlandı. Belgesel, LGBT dernekleri ve güçlü lobilerin sansürüne karşı mücadele etmeye devam ediyor. The Daily Wire adlı haber sitesi, belgeselin yayın yıl dönümünde içeriği Twitter üzerinden de paylaşma kararı aldı. Belgeselde, Amerika'da çalışan veya çalışmayan, kadın veya erkek, genç veya yaşlı, LGBT bireylerine yöneltilen 'Kadın nedir?' sorusuna cevap bulunamadı.

Filmdeki soru oldukça basittir: "Kadın nedir?" Ancak ABD'deki kadınlar bile bu sorunun cevabını Kadınlar Günü yürüyüşünde veremedi. Bu belgesel, kadın kavramının ortadan kaldırıldığını gösteriyor.

Elon Musk, "her ebeveyn izlemeli" dedi, LGBT dernekleri çıldırdı!

YOUTUBE SANSÜRLEDİ

Matth Walsh'ın 'Kadın nedir?' belgeseli, yayına hazır olduğu günden bugüne kadar YouTube'un kısıtlama politikalarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ne yazık ki, belgeselin tamamı, YouTube gibi bir platformda yayınlanamadı ve sadece tanıtım videoları paylaşılabildi.

YouTube'un kısıtlama politikaları, belgeselin yayınlanmasını engelledi. Bu durum, belgeselin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşma potansiyelini kısıtladı.

LGBT'DEN TWİTTER'A KARALAMA KAMPANYASI

Son günlerde 'Kadın Nedir?' belgeseli, Twitter'da gündem oldu. The Daily Wire haber sitesinin Twitter hesabı üzerinden yayınlanan belgesel, tartışmalara neden oldu. The Daily Wire CEO'su Jeremy Boreing, belgeselin Twitter tarafından sansürlendiğini iddia ederek Elon Musk'a şikayette bulundu. Boreing, kullanıcıların içeriği izleyemediklerini, paylaşamadıklarını ve başka bir kişiyi etiketleyemediklerini belirtti.

Amerikalı yönetmen Robby Starbuck ise Elon Musk'ı, videonun erişimini sınırlamaya karışan herkese karşı önlem alması konusunda çağırdı. Starbuck, "Bunu kim yaptıysa kovulmalı" dedi.

MUSK'TAN DESTEK GELDİ

Elon Musk, başlangıçta 'Kadın Nedir?' belgeseline Twitter tarafından uygulanan sansür konusunda tepkisiz kalmıştı. Ancak geçtiğimiz cuma günü, belgeselin başlığını alıntılayarak "Bunu her ebeveyn izlemeli" şeklinde bir tweet attı ve içeriğe uygulanan erişim engelinin kaldırılmasını sağladı. Bu hareketiyle, sansüre karşı durduğunu ve belgeselin daha geniş bir izleyici kitlesiyle paylaşılmasını desteklediğini ifade etmiş oldu.

Musk'ın bu paylaşımı, LGBT+ topluluğu tarafından hedef alınırken, aile birliğinin korunması ve çocuklara yönelik LGBT+ propagandasının önlenmesini önemseyen birçok kişi tarafından da desteklendi.

Belediye Başkanı Müge Anlı’ dan yardım istedi: "Onları da bulabilir misin?"Belediye Başkanı Müge Anlı’ dan yardım istedi: "Onları da bulabilir misin?"

Aytun Çıray İYİ Parti'den istifa etti, istifa mektubunda Meral Akşener'e sert göndermelerde bulunduAytun Çıray İYİ Parti'den istifa etti, istifa mektubunda Meral Akşener'e sert göndermelerde bulundu

Şehit Kadınlar İffet Anıtı, minik Elif Naz’ı gözyaşlarına boğduŞehit Kadınlar İffet Anıtı, minik Elif Naz’ı gözyaşlarına boğdu

İzmir merkezli Fethullahçı terör örgütüne karşı yapılan operasyonda güvenlik güçleri çok sayıda şüpheliyi yakaladıİzmir merkezli Fethullahçı terör örgütüne karşı yapılan operasyonda güvenlik güçleri çok sayıda şüpheliyi yakaladı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ'cü hainlere karşı 15 Temmuz'da yaptığı mücadele ile hatırlanan yeni Genelkurbay Başkanı Musa Avsever'in 15 Temmuz konuşması tekrar gündem oldu!
FETÖ'cü hainlere karşı 15 Temmuz'da yaptığı mücadele ile hatırlanan yeni Genelkurbay Başkanı Musa Avsever'in 15 Temmuz konuşması tekrar gündem oldu!
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen İBB'ye bitmeyen inşaat yüzünden tepki gösteren bir paylaşım yaptı
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen İBB'ye bitmeyen inşaat yüzünden tepki gösteren bir paylaşım yaptı
Taşma noktasına gelen Terme Çayı korkuttu!
Taşma noktasına gelen Terme Çayı korkuttu!
Türkiye'nin en büyük parkı ,2 milyon metrekare alana sahip!
Türkiye'nin en büyük parkı ,2 milyon metrekare alana sahip!
Son Haberler
Hacamatın faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Hacamat sonrası iz kalır mı? İşte cevapları
Hacamatın faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Hacamat sonrası iz kalır mı? İşte cevapları
İbrahim Kalın kaç dil biliyor, ne mezunu? İşte İbrahim Kalın'ın biyografisi
İbrahim Kalın kaç dil biliyor, ne mezunu? İşte İbrahim Kalın'ın biyografisi
Elon Musk, "her ebeveyn izlemeli" dedi, LGBT dernekleri çıldırdı!
Elon Musk, "her ebeveyn izlemeli" dedi, LGBT dernekleri çıldırdı!
Milyonlarca emekli, memur ve işçinin gözü kulağı temmuz zammına çevrildi, emekli ve memura çifte zam müjdesi
Milyonlarca emekli, memur ve işçinin gözü kulağı temmuz zammına çevrildi, emekli ve memura çifte zam müjdesi
Belediye Başkanı Müge Anlı’ dan yardım istedi: "Onları da bulabilir misin?"
Belediye Başkanı Müge Anlı’ dan yardım istedi: "Onları da bulabilir misin?"
Aytun Çıray İYİ Parti'den istifa etti, istifa mektubunda Meral Akşener'e sert göndermelerde bulundu
Aytun Çıray İYİ Parti'den istifa etti, istifa mektubunda Meral Akşener'e sert göndermelerde bulundu
Çok Okunanlar
Başkan Erdoğan tarafından Genel Kurmay Başkanlığına atanan Musa Avsever kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kaç yaşındadır, rutbesi nedir?
Başkan Erdoğan tarafından Genel Kurmay Başkanlığına atanan Musa Avsever kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kaç yaşındadır, rutbesi nedir?
DEVA ve Gelecek Partisi'nin mecliste birleşmek için görüşmeler yaptığı iddia ediliyor, Kılıçdaroğlu bu iddialara ne diyecek merak konusu
DEVA ve Gelecek Partisi'nin mecliste birleşmek için görüşmeler yaptığı iddia ediliyor, Kılıçdaroğlu bu iddialara ne diyecek merak konusu
Başkan Erdoğan tarafından İstanbul valiliğine atanan Davut Gül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Başkan Erdoğan tarafından İstanbul valiliğine atanan Davut Gül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Türkiye'nin en büyük parkı ,2 milyon metrekare alana sahip!
Türkiye'nin en büyük parkı ,2 milyon metrekare alana sahip!
Şehit Kadınlar İffet Anıtı, minik Elif Naz’ı gözyaşlarına boğdu
Şehit Kadınlar İffet Anıtı, minik Elif Naz’ı gözyaşlarına boğdu
Savanma sanayii başkanlığına sürpriz atama! İsmail Demir'in yerine Haluk Görgün atandı
Savanma sanayii başkanlığına sürpriz atama! İsmail Demir'in yerine Haluk Görgün atandı
Yorumlananlar
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak