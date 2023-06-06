Elon Musk, "her ebeveyn izlemeli" dedi, LGBT dernekleri çıldırdı!

‘Kadın nedir?’ belgeseli, Amerikalı yazar ve yorumcu Matth Walsh tarafından 2022 yılında yayınlandı. Belgesel, LGBT dernekleri ve güçlü lobilerin sansürüne karşı mücadele etmeye devam ediyor. The Daily Wire adlı haber sitesi, belgeselin yayın yıl dönümünde içeriği Twitter üzerinden de paylaşma kararı aldı. Belgeselde, Amerika'da çalışan veya çalışmayan, kadın veya erkek, genç veya yaşlı, LGBT bireylerine yöneltilen 'Kadın nedir?' sorusuna cevap bulunamadı.

Filmdeki soru oldukça basittir: "Kadın nedir?" Ancak ABD'deki kadınlar bile bu sorunun cevabını Kadınlar Günü yürüyüşünde veremedi. Bu belgesel, kadın kavramının ortadan kaldırıldığını gösteriyor.

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YOUTUBE SANSÜRLEDİ

Matth Walsh'ın 'Kadın nedir?' belgeseli, yayına hazır olduğu günden bugüne kadar YouTube'un kısıtlama politikalarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ne yazık ki, belgeselin tamamı, YouTube gibi bir platformda yayınlanamadı ve sadece tanıtım videoları paylaşılabildi.

YouTube'un kısıtlama politikaları, belgeselin yayınlanmasını engelledi. Bu durum, belgeselin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşma potansiyelini kısıtladı.

LGBT'DEN TWİTTER'A KARALAMA KAMPANYASI

Son günlerde 'Kadın Nedir?' belgeseli, Twitter'da gündem oldu. The Daily Wire haber sitesinin Twitter hesabı üzerinden yayınlanan belgesel, tartışmalara neden oldu. The Daily Wire CEO'su Jeremy Boreing, belgeselin Twitter tarafından sansürlendiğini iddia ederek Elon Musk'a şikayette bulundu. Boreing, kullanıcıların içeriği izleyemediklerini, paylaşamadıklarını ve başka bir kişiyi etiketleyemediklerini belirtti.

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Amerikalı yönetmen Robby Starbuck ise Elon Musk'ı, videonun erişimini sınırlamaya karışan herkese karşı önlem alması konusunda çağırdı. Starbuck, "Bunu kim yaptıysa kovulmalı" dedi.

Despite @elonmusk promising that the @realDailyWire film "What Is A Woman" by @MattWalshBlog wouldn’t be censored, it seems someone @Twitter staff chose to censor it anyways less than 20 minutes after it was posted. You can’t even comment. Whoever did this should be fired. pic.twitter.com/kAVuULhjkA — Robby Starbuck (@robbystarbuck) June 2, 2023

MUSK'TAN DESTEK GELDİ

Elon Musk, başlangıçta 'Kadın Nedir?' belgeseline Twitter tarafından uygulanan sansür konusunda tepkisiz kalmıştı. Ancak geçtiğimiz cuma günü, belgeselin başlığını alıntılayarak "Bunu her ebeveyn izlemeli" şeklinde bir tweet attı ve içeriğe uygulanan erişim engelinin kaldırılmasını sağladı. Bu hareketiyle, sansüre karşı durduğunu ve belgeselin daha geniş bir izleyici kitlesiyle paylaşılmasını desteklediğini ifade etmiş oldu.

Every parent should watch this https://t.co/pIp6UP6vq8 — Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2023

Musk'ın bu paylaşımı, LGBT+ topluluğu tarafından hedef alınırken, aile birliğinin korunması ve çocuklara yönelik LGBT+ propagandasının önlenmesini önemseyen birçok kişi tarafından da desteklendi.

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