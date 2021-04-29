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  3. Emekli Orgeneral Servet Yörük yaşamını yitirdi

Emekli Orgeneral Servet Yörük yaşamını yitirdi

Jandarma Genel Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Servet Yörük bu sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yörük, 71 yaşındaydı.

Emekli Orgeneral Servet Yörük yaşamını yitirdi

Jandarma Genel Komutanlığı yapan 2 çocuk babası emekli Orgeneral Servet Yörük, bu sabaha karşı ikamet ettiği Kadıköy Fenerbahçe Orduevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Servet Yörük, 71 yaşındaydı.

Yörük, yarın saat 14.30'da Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Emekli Orgeneral Servet Yörük yaşamını yitirdi

SERVET YÖRÜK KİMDİR?

Servet Yörük, 44. Jandarma Genel Komutanı ve Özel Kuvvetler Komutanlığında, Tümgeneral rütbesi ile 2 yıl, Korgeneral rütbesi ile 4 yıl olmak üzere toplam 6 yıl ile en uzun süre görev yapmış komutandır.

Servet Yörük hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Servet Yörük kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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