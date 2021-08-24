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  3. Emine Ün, annesinin acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu

Emine Ün, annesinin acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu

Oyuncu Emine Ün'ün annesi Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emine Ün acı durumu Sosyal medya hesabından "kapkara gün" yazısı ile paylaştı. Ün'  Yoğun bakımda yaşadıkları süreci sosyal medya hesabından duyurdu.

Emine Ün, annesinin acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu

Başarılı oyuncu Emine Ün geçtiğimiz günlerde koronavirüs'e yakalandı. Ün İle birlikte annesinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Kronik rahatsızlığı bulunan annesinin  geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Emine Ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendi tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtirken annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını açıklamış ve şu sözlere yer vermişti: 

"Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün…"

{TITLE_STRIP}Emine Ün'ün annesi kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

"ACIMIN TARİFİ YOK"

Oyuncunun günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren annesi hayatını kaybetti. Haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla veren Emine Ün, "Annem. Kapkara gün, acımın tarifi yok..." ifadelerini kullandı.

emine ün, annesinin acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu

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