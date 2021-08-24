emine ün, annesinin acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu

Başarılı oyuncu Emine Ün geçtiğimiz günlerde koronavirüs'e yakalandı. Ün İle birlikte annesinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Kronik rahatsızlığı bulunan annesinin geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Emine Ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendi tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtirken annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını açıklamış ve şu sözlere yer vermişti:

"Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün…"

Emine Ün'ün annesi kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

"ACIMIN TARİFİ YOK"

Oyuncunun günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren annesi hayatını kaybetti. Haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla veren Emine Ün, "Annem. Kapkara gün, acımın tarifi yok..." ifadelerini kullandı.