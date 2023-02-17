Emmanuel Toku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Toku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Toku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Toku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Toku 10 Temmuz 2000 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Toku Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Emmanuel Toku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Toku'nin Oud-Heverlee Leuven ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Toku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Toku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emmanuel Toku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Toku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Boavista B

30 Ağu 2019 yılında Fremad Amager

10 Şubat 2021 yılında Botev Plovdiv

1 Eylül 2021 yılında Fremad Amager

2 Eylül 2021 yılında Botev Plovdiv

30 Ocak 2023 yılında OH Leuven

Emmanuel Toku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Toku şuan Oud-Heverlee Leuven takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Emmanuel Toku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.