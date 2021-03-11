Deniz ulaşımına fırtına engeli: BUDO seferleri iptal edildi!Astrolog Anıl Can kimdir? Nereli, kaç yaşında?Küçük çocuklara kemerli saldırı! Olay kameralara yansıdı11 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni elektronik ürünler!11 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan çağrısı: Kapımız açıkResmi Gazete bugün | Resmi Gazete 11 Mart 2021Başkentte vahşet: Köpekleri yakarak öldürüyorlar!Emniyet inceleme başlatmıştı: Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun katil zanlısı yakalandı!İlk vakanın ardından 1 yıl geçti! Salgınla mücadelede geride kalan 365 günde neler yaşandı? İşte Kovidli günlerin özeti...
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Emniyet inceleme başlatmıştı: Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun katil zanlısı yakalandı!

Emniyet inceleme başlatmıştı: Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun katil zanlısı yakalandı!

İstanbul'un Çekmeköy şlçesindeki bir hayvanat bahçesinde dehşet saçarak aralarında 'ünlülerin hocası' olarak da bilinen bioenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun da bulunduğu 2 kişiyi öldüren şüpheli Mustafa Ö., emniyet güçlerinin yoğun çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet inceleme başlatmıştı: Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun katil zanlısı yakalandı!

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir hayvanat bahçesinde, kamuoyu arasında 'ünlülerin hocası' olarak bilinen bioenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişinin ölümünden, 1 kişinin ise yaralanmasından sorumlu olduğu düşünülen Mustafa Ö., yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYETİN UĞRAŞLARI SONUCU YAKALANDI

Ülkede infial yaratan hayvanat bahçesindeki saldırının ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları sonucu, saldrının faili olduğu düşünülen zanlı yakalandı. 

Salih Memişoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Salih Memişoğlu öldü mü?Salih Memişoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Salih Memişoğlu öldü mü?

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Çekmeköy'deki 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir hayvanat bahçesinin içindeki iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş, Osman Ö. ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin araştırma başlatarak güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, zanlı Mustafa Ö.'yü yakaladı.

İstanbul Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizikçi Salih Memişoğlu hayatını kaybetti: 2 ölü, 1 yaralıİstanbul Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizikçi Salih Memişoğlu hayatını kaybetti: 2 ölü, 1 yaralı

Şüpheli emniyete götürülürken, yürütülen çalışmalar kapsamında olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT