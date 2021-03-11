Emniyet inceleme başlatmıştı: Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun katil zanlısı yakalandı!
İstanbul'un Çekmeköy şlçesindeki bir hayvanat bahçesinde dehşet saçarak aralarında 'ünlülerin hocası' olarak da bilinen bioenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun da bulunduğu 2 kişiyi öldüren şüpheli Mustafa Ö., emniyet güçlerinin yoğun çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir hayvanat bahçesinde, kamuoyu arasında 'ünlülerin hocası' olarak bilinen bioenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişinin ölümünden, 1 kişinin ise yaralanmasından sorumlu olduğu düşünülen Mustafa Ö., yakalanarak gözaltına alındı.
EMNİYETİN UĞRAŞLARI SONUCU YAKALANDI
Ülkede infial yaratan hayvanat bahçesindeki saldırının ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları sonucu, saldrının faili olduğu düşünülen zanlı yakalandı.
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GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR
Çekmeköy'deki 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir hayvanat bahçesinin içindeki iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş, Osman Ö. ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin araştırma başlatarak güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, zanlı Mustafa Ö.'yü yakaladı.
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Şüpheli emniyete götürülürken, yürütülen çalışmalar kapsamında olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.