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  3. Emniyet, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili inceleme başlattı

Emniyet, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili inceleme başlattı

EGM Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, 'sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunanlarla' ilgili inceleme başlattı.

Emniyet, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili inceleme başlattı

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 'sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan hesaplara' yönelik inceleme başlatıldı.

91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldı

Şu ana kadar 91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldı.

İnceleme ve tespit çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Emniyet, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili inceleme başlattı

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