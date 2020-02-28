Emniyet, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili inceleme başlattı
EGM Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, 'sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunanlarla' ilgili inceleme başlattı.
Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 'sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan hesaplara' yönelik inceleme başlatıldı.
91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldı
Şu ana kadar 91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldı.
İnceleme ve tespit çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
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