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Emniyetten nefes kesen şafak operasyonu: 10 gözaltı!

Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetten nefes kesen şafak operasyonu: 10 gözaltı!

Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen şafak vakti operasyonunda 10 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetten nefes kesen şafak operasyonu: 10 gözaltı!

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile DEAŞ’a yönelik Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde 10 farklı adrese başarılı bir operasyon düzenledi.

Emniyetten nefes kesen şafak operasyonu: 10 gözaltı!

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda Yozgat merkezde 9, Sorgun ilçesinde ise 1 kişi olmak üzere 10 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgilerine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonun ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

Emniyetten nefes kesen şafak operasyonu: 10 gözaltı!

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