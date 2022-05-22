Tunceli'de nefes kesen operasyon! Mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Tunceli’de nefes kesen bir operasyon daha gerçekleşti. Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği öğrenildi.
Tunceli Valiliği, nefes kesen operasyona dair önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığınızca Tunceli Ovacık kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen mühimmatları duyurdu.
"ÇOK MİKTARDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ"
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "10 sığınak içerisinde 25 kg amonyum nitrat, 50 adet EYP düzeneği için kumanda, 50 adet EYP düzenek kablosu, 8 adet pil bloğu, 3 adet ampermetre, 1 adet cep telefonu, 1 adet akü, 2 adet hızar, 15 çift mekap ayakkabı, 1 adet sırt çantası, 2 adet yağmurluk, 7 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 30 adet palaska, 18 adet sivil elbise, 1 adet battaniye, 200 metre sera naylonu, 10 kg şeker, 5 kg pirinç, 12 kg barbunya konserve, 10 kg çay, 10 kg mercimek, 5 kg bulgur ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.”
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