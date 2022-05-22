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  3. Tunceli'de nefes kesen operasyon! Mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli'de nefes kesen operasyon! Mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli’de nefes kesen bir operasyon daha gerçekleşti. Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği öğrenildi.

Tunceli'de nefes kesen operasyon! Mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli Valiliği, nefes kesen operasyona dair önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığınızca Tunceli Ovacık kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen mühimmatları duyurdu.

Tunceli'de nefes kesen operasyon! Mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

"ÇOK MİKTARDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "10 sığınak içerisinde 25 kg amonyum nitrat, 50 adet EYP düzeneği için kumanda, 50 adet EYP düzenek kablosu, 8 adet pil bloğu, 3 adet ampermetre, 1 adet cep telefonu, 1 adet akü, 2 adet hızar, 15 çift mekap ayakkabı, 1 adet sırt çantası, 2 adet yağmurluk, 7 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 30 adet palaska, 18 adet sivil elbise, 1 adet battaniye, 200 metre sera naylonu, 10 kg şeker, 5 kg pirinç, 12 kg barbunya konserve, 10 kg çay, 10 kg mercimek, 5 kg bulgur ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.”

Tunceli'de nefes kesen operasyon! Mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

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