Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek

22 Eylül 2017'de İzmir Torbalı'da seyir halinde iken önünde bulunan otomobille çarpışarak 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, 3 yıldır açık cezaevindeydi. Koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edilen Serbes'in bugün Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde duruşması görüldü.

Karıştığı trafik kazası sebebiyle Ahmet Mert Özçelik'in anne, baba ve kardeşinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan senarist Emrah Serbes'in 1 milyon 400 bin lira tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

1 MİLYON 400 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Duruşmaya taraf avukatları katılırken, davacı Ahmet Mert Özçelik'in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes'in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Duruşmada hakim, davanın kısmen kabulüne, Emrah Serbes'in Özçelik'e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Öte yandan manevi tazminatın, kaza tarihi olan 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi de kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını iddia eden Kenan Doğru tutuklanmıştı.

Emrah Serbes ise müşteki ailenin avukatının talebiyle "sürücünün belirlenmesi için güvenlik kamera görüntüleri ve emniyet kemeri izlerinin tespitini istemesi" üzerine otomobili kendisinin kullandığını itiraf ederek, 28 Eylül 2017'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek, kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi de cezayı onamıştı.

Olayda annesi, babası ve kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, Emrah Serbes'ten 4,5 milyon liralık manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.

Serbes açık cezaevine geçtikten sonra Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilmişti.