CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, FETÖ terör örgütüne ilişkin sözlerinin ardından tepki çekmişti. Bu doğrultuda bugün açıklama yaparak görevinden istifa eden Emre Cemil Ayvalı, internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda Emre Celil Ayvalı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden istifa etti? soruları arama motorlarında araştırıldı. İşte detaylar...

EMRE CELİL AYVALI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

10/04/1988 İzmir doğumludur. İlköğretimini Aliağa Gazi İlköğretim Okulunda, Ortaöğretimini Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde tamamlamıştır.

İlk siyasi deneyimini 2006 yılında AK Parti Karşıyaka İlçe Gençlik Kollarında yaşamış, burada önce İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ardından da sırasıyla Ar-Ge, Tanıtım ve Medya, Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu ilçe başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur.

3 Şubat 2008 tarihinde İl Gençlik Kolları 2. Olağan kongresinde Başkan Adayı Hamza Dağ'ın listesinden İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş ve 2009-2011 yılları arasında Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini icra etmiştir.

2011-2012 yılları arasında İzmir İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığını yürütmüştür. 29 Nisan 2012'de Genel Merkez Gençlik Kolları 3. Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçilmiştir. 2013 yılının Eylül ayından bu yana Halkla İlişkiler Başkanlığını yürütmektedir. İngilizce bilmektedir.

Ak Parti 27. dönem İzmir 1. bölge 6. sıra milletvekili adayıdır.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, şunları ifade etmişti:

"Eğer ki AK Parti FETÖ’yle bürokraside geçmişte kol kolaydı diyorsanız… Bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı. Çünkü eski devlet düzeninde atama düzeni şöyleydi: 2002’de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim 1 müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım.

Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de, çok muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur."

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Twitter hesabından istifa kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam CNNTÜRK’te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ’nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır.

Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum."