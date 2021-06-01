Emre Tilev, Sansürsüz Futbol'a katıldı! Ahmet Ercanlar ile çalışacak

Usta gazeteci Ahmet Ercanlar'ın kurduğu YouTube kanalı Sansürsüz Futbol'a ünlü spor spikeri Emre Tilev de katıldı. Ercanlar yaptığı açıklamada," Emre Tilev artık Sansürsüz Futbol'da. 1998 yılında Cine5'te beraber çalışmaya başlamıştık. Kendisine yeni işinde başarılar dilerim. " dedi.

Emre Tilev ise," Sevgili dostuma çok teşekkür ediyorum onunla çalışmak bir onur... Ahmet Ercanlar medyanın emekçilerine el uzatan müstesna tavrına minnettarım... Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.