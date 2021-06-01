En az 100 cinayette parmağı var! İtalyan mafya üyesi Giovanni Brusca 25 yıl sonra serbest bırakıldı!

İtalya’da en az 100 cinayette parmağı olan mafya üyesi Giovanni Brusca, 25 sene sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Mafyayla mücadele savcısı Giovanni Falcone'nun eşi ve korumalarıyla birlikte öldürülmesi, 14 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeninin asitte eritilmesi gibi cinayetlere karışan, 100'den fazla cinayette rolü olduğunu itiraf eden "Cosa Nostra" mafya üyesi Giovanni Brusca, tahliye edildi.

Giovanni Brusca'nın tahliyesi İtalya'da tepkiye neden oldu. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Tina Montinaro adlı kadın öldürülen korumalardan birinin eşi olduğunu ifade ederek bu durum karşısında "kızgın" olduğunu vurguladı.

Montinaro, "29 yıl sonra hala katliam hakkındaki gerçeği bilmiyoruz ve ailemi yok eden adam Giovanni Brusca şimdi özgür" ifadelerini kullandı. Öldürülen savcının kız kardeşi Maria Falcone da üzgün olduğunu, ancak yasaların Brusca'ya hapisten çıkma hakkı verdiğini belirtti.

Brusca'nın tahliyesine politikacılardan da tepki gecikmedi. Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, "Mafya babası Giovanni Brusca, 25 yıl hapis yattıktan sonra özgür bir adam oldu. İtalyanların hak ettiği 'adalet' bu değil" ifadelerini kullandı. Merkez sol Demokratik Partinin lideri Enrico Letta ise, "Bu insanın karnına bir yumruk yemesi gibi nefessiz bırakan bir durum" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

GİOVANNİ BRUSCA KİMDİR?

Giovanni Brusca, 1992'de Antimafia Komisyonu savcısı Giovanni Falcone ve işadamı Ignazio Salvo'nun öldürülmesinde büyük rol oynayan bir mafya üyesidir.

Giovanni Brusca, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Giovanni Brusca kimdir? Nereli ve kaç yaşında?