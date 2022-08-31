Endonezya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Endonezya'nın Batı Java eyaletinde feci bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen kaza sonucunda bir kamyonun otobüs durağına çarpması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Melahat Ersoy Ekonomi & Dünya Haberleri Editör