Endonezya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde feci bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen kaza sonucunda bir kamyonun otobüs durağına çarpması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Bekasi kentinde bir kamyon, okul önünde bulunan otobüs durağına çarptı.

Endonezya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çok sayıda öğrencinin durakta beklediği sırada meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, Cakarta Trafik Polis Müdürü Latif Usman, kamyon sürücüsünün gözaltına alındığını ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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