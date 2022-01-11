Enes Çakmak öldü mü? TikTok fenomeni Enes Alf kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

TikTok'ta fenomen olan isimler arasında yer alan Enes Çakmak ile ilgili arkadaşı Can Yıldırım'ın yaptığı paylaşım sonrası dikkat çekiyor. Ünlü ismin trafik kazası geçirdiği ve hayatını kaybettiğine dair paylaşımların yapılması sonucunda Enes Çakmak öldü mü? merak ediliyor. Peki TikTok fenomeni Enes Alf kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

ENES ÇAKMAK ÖLDÜ MÜ?

TikTok fenomeni olan isim Enes Alf kullanıcı adıyla dikkat çeken paylaşımlar yaparak sosyal medyada adını duyurmuştu. YouTube hesabının adı ise Team Alf olarak bilinen Enes Çakmak'ın öldüğü öğrenildi.

TİKTOK FENOMENİ ENES ALF KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA NEDEN ÖLDÜ?

Enes Çakmak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzurumludur. Sosyal medyada çektiği videolarla adını duyurmuştur. Yaklaşık iki hafta önce trafik kazası geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan TikTok fenomeni isim Enes Çakmak'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Enes Çakmak'ın yakın arkadaşı Can Yıldırım, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Enes Çakmak'ın vefat ettiğini açıkladı.

İşte Can Yıldırım'ın o paylaşımı: