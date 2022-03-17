EPDK’dan artan elektrik fiyatlarına yönelik açıklama! 6 aya kadar önlem alınacak

Son zamanlarda artan elektrik fiyatlarına karşı şikâyetlerin artmasına yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) açıklama yaptı. Elektrik faturalarında yaşanan fiyat artışları sosyal medyanın gündemine de oturmuştu ve ünlü isimler güncel elektrik faturalarını hesaplarından paylaşmıştı.

MALİYET ARTIŞLARINDA ÖNLEM ALINACAK

EPDK, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için Kanunun verdiği yetki çerçevesinde Kurumumuzun alacağı önlemlerin usulü belirlenmiştir. Kanunun cevaz verdiği ölçüde 6 aya kadar önlem alması sağlanacaktır.

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