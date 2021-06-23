Erdoğan imzaladı: 3 bakanlığa atama kararı Resmi Gazete’de!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarılı olan 39 iş müfettiş yardımcısı atandı.

ÇOK SAYIDA ATAMA YAPILDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine de Vergi Müfettişi Erkan Bozkurt'un ataması yapıldı. Ayrıca yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 318 vergi müfettiş yardımcısı da vergi müfettişi olarak atandı.

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Selman Fındıklı, Müfettişliğe ise yine yapılan yeterlik sınavında yeterli puanı alan Müfettiş Yardımcısı Nihat Özen getirildi.

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