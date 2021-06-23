Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişi Erkan Bozkurt kimdir? Vergi Başmüfettişi Erkan Bozkurt kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan 23 Haziran 2021 tarihli atama kararnamesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki kadrolara atamalar yapıldı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, Vergi Müfettişi Erkan Bozkurt getirildi. Peki Erkan Bozkurt kimdir? Vergi Başmüfettişi Erkan Bozkurt kaç yaşında, nereli?

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ ERKAN BOZKUR KİMDİR?

Vergi Başmüfettişliğine, Erkan Bozkurt'un ataması yapılırken, yeterlik sınavında başarı gösteren 318 vergi müfettiş yardımcısı da vergi müfettişliğine getirildi.

ERKAN BOZKURT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görevli yeni Vergi Başmüfettişi Erkan Bozkurt öncesinde Vergi Müfettişi olarak görev yapıyordu. Bozkurt, E. Gelirler Kontrolörü ve bilim uzmanıdır. Ancak kaç yaşında ve nereli olduğu hakkında henüz bir bilgi bulunamamıştır.

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