Erdoğan müjdeyi verdi! Öğrencilere vergisiz telefon indirimi ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız” demişti.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kabine Toplatısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, "seçim beyannamesinde gençlere verdiğimiz sözleri adım adım hayata geçireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız” demişti.

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VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞINDA ŞARTLAR NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Meclisin açılmasıyla birlikte konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Konuya dair tüm detaylar belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

