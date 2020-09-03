Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' mesajı

Koronavirüse yakalanan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm hastalara şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

TBMM'DE KORONAVİRÜSE YAKALANAN 10. MİLLETVEKİLİ OLDU

Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüse yakalanan 10. milletvekili oldu.