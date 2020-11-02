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  3. Ereğli'de kaza! Çarptığı kadının başından bir an ayrılmadı

Ereğli'de kaza! Çarptığı kadının başından bir an ayrılmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobiliyle çarpan sürücü sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

Ereğli'de kaza! Çarptığı kadının başından bir an ayrılmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobiliyle çarpan sürücü sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

Kaza, Müftü Mahallesi Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Devrek yol ayrımı istikametinden ilçe merkezine seyir eden Kadir Y. (24) idaresindeki 67 LL 133 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasret Turhan'a (30) çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile yol kenarına savrulan Turhan'ın yardımına çevredeki vatandaşlar ve otomobilin sürücüsü koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri kazada ağır yaralanan Turhan'a ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yararlının başından ayrılmadı. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmezken, ifadesi için karakola götürüldü. Otomobilin çarptığı yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



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