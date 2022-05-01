Eren Abluka-5 Operasyonu'ndan kahreden haber! Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu!Günlük burç yorumları 1 Mayıs 2022 Pazar | Boğa ve Akrep hazır olun, devran dönüyor!Samsun'a ikinci acı haber! MSB duyurdu! Uzman Çavuş Mümin Çarkçı şehit oldu! Baba olacaktı...Bugün hava nasıl olacak 1 Mayıs 2022 Pazar? Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar...What is the meaning of being hit by a car in a dream?Tezyif ne demek, TDK'ya göre Tezyif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kissing on the lip in a dreamSpor Toto 1.Lig: MKE Ankaragücü - Yılport Samsunspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Eyüpspor- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?ATV Kardeşlerim 50. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle Youtube
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Eren Abluka-5 Operasyonu'ndan kahreden haber! Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu!

Eren Abluka-5 Operasyonu'ndan kahreden haber! Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu!

Eren Abluka-5 Operasyonu'ndan acı haber geldi. Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit olduğu öğrenildi.

Eren Abluka-5 Operasyonu'ndan kahreden haber! Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu!

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-5 Operasyonu'nda Şırnak Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz'e Allah'tan rahmet, ailesi, jandarma teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, paylaşımında, aynı operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'ya da acil şifalar diledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT