Eren Dinkci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Dinkci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eren Dinkci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eren Dinkci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eren Dinkci 13 Aralık 2001 tarihinde Bremen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eren Sami Dinkçi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eren Dinkci Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Eren Dinkci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Werder Bremen futbol takımında oynamaktadır. Werder Bremen takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Eren Dinkci'nin Werder Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eren Dinkci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eren_dinkci/

Eren Dinkci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eren Dinkci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eren Dinkci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eren Dinkci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SC Borgfeld U17

1 Temmuz 2018 yılında SC Borgfeld U19

1 Ocak 2019 yılında W. Bremen U19

2 Ocak 2019 yılında SC Borgfeld U19

30 Haziran 2019 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen II

1 Ocak 2021 yılında W. Bremen

Eren Dinkci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eren Dinkci şuan Werder Bremen takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eren Dinkci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Hemelingen, FC Oberneuland, ATSV Sebaldsbrück (-2016), SC Borgfeld (2016-2019), SV Werder Bremen (2019-2020)

Almanya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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